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FT: США и Европа годами планировали отдалить Вучича от Путина

Соединенные Штаты и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить президента Сербии Александра Вучича от российского лидера Владимира Путина, сообщает Financial Times со ссылкой на западного дипломата.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Вучича может и отдалят, а вот сербов вряд-ли!
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17 час.

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