FT: США и Европа годами планировали отдалить Вучича от Путина

Соединенные Штаты и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить президента Сербии Александра Вучича от российского лидера Владимира Путина, сообщает Financial Times со ссылкой на западного дипломата.
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