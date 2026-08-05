Памфилова: участие в выборах — долг граждан перед бойцами СВО

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что участие граждан в выборах депутатов Государственной думы следует рассматривать как их прямую обязанность и личный вклад в достижение целей специальной военной операции.