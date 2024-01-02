ЕКЖЯ «Морошка» в помощь северянам

Новый цифровой сервис позволит ямальцам: - приобретать абонементы в спортивные залы со скидкой - активно пользоваться услугами организаций соцобслуживания - бесплатно посещать занятия «Ямальского долголетия» - осуществлять льготный проезд на городском транспорте - получать доступ к библиотечным фондам без читательского билета Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.
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