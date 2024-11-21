Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, сообщил о сложных боевых действиях в районе Часова Яра, где ситуация осложняется наличием гражданских лиц, которых Вооруженные силы Украины используют как живой щит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии