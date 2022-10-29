Сергей Лазарев пролетел над сценой в латексном наряде

Два дня подряд в Crocus City Hall творился аншлаг. Виной всему новое шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь!», где артист предстал в неожиданном для себя образе, пишет «Комсомольская правда».
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