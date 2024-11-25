Володин сообщил о волне жалоб на чрезмерную нагрузку школьников

Россияне массово пишут обращения к депутатам из-за чрезмерной нагрузки школьников. Дети проводят на уроках до 10 часов в день, что плохо влияет на их здоровье, рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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