Театр абсурда

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Прямая речь президента: становится понятна стратегия Путина по Украине

Прямая речь президента: становится понятна стратегия Путина по Украине

Хорошие новости: наш верховный главнокомандующий подписал указ об отставке… президента Украины. Буднично так, без лишнего пафоса… Хотя на самом деле — ни разу не шутки, в отставку пойдёт не то, что президент Зеленский, а вообще вся правящая украинская элита: слова нашего дорогого Владимира Владимировича ещё просто не оценили в должной мере.

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