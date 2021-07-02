Прямая речь президента: становится понятна стратегия Путина по Украине

Хорошие новости: наш верховный главнокомандующий подписал указ об отставке… президента Украины. Буднично так, без лишнего пафоса… Хотя на самом деле — ни разу не шутки, в отставку пойдёт не то, что президент Зеленский, а вообще вся правящая украинская элита: слова нашего дорогого Владимира Владимировича ещё просто не оценили в должной мере.
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