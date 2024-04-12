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Россияне рассказали, за что ценят своих руководителей

Россияне рассказали, за что ценят своих руководителей

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и HR-Tech компания Happy Job провели исследование и выяснили, за какие качества россияне ценят своих руководителей и готовы ли они порекомендовать работу с ними.

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