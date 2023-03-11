Матыцин о допуске фехтовальщиков: «Это говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу перед отборочным сезоном в олимпийском цикле»

Олег Матыцин заявил о тенденции на фоне допуска российских фехтовальщиков к соревнованиям. «Международная федерация фехтования (FIE) справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE.
Олег Матыцин заявил о тенденции на фоне допуска российских фехтовальщиков к соревнованиям. «Международная федерация фехтования (FIE) справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE.
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