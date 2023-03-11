Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...
  • Петр Давыдов
    Очередная. СказкаЮрий Бородавко о ...

Матыцин о допуске фехтовальщиков: «Это говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу перед отборочным сезоном в олимпийском цикле»

Олег Матыцин заявил о тенденции на фоне допуска российских фехтовальщиков к соревнованиям. «Международная федерация фехтования (FIE) справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх