Пограничники Белоруссии продолжат службу в усиленном режиме

Пограничники Белоруссии продолжат нести службу на границе с Украиной в усиленном режиме, сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов, 13 июля приводит его слова агентство Белта.
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