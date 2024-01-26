Дорожные камеры в Москве проследят за доступом пассажиров к остановкам трамваев

Автоэксперт Максим Кадаков предупредил, что дорожные камеры в Москве будут отслеживать доступ пассажиров к трамвайным остановкам, а водителей, которые будут препятствовать им, будут штрафовать на сумму от 1,5 тыс.
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