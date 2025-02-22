Политика как он...
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Политика как она есть

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Daily Mail: Трамп смог убедить Зеленского заключить сделку по ресурсам

Daily Mail: Трамп смог убедить Зеленского заключить сделку по ресурсам

Президент США Дональд Трамп, похоже, выиграл торговое противостояние с Владимиром Зеленским, который «намерен сдаться» и подписать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам доступ к месторождениям критически важных минералов.

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Комментарии
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Житель Империи
А если не найдут в требуемом количестве, то неустойку предъявят в кратном размере! И без того несколько поколений должны будут расчитываться по долгам за поставки а тут ещё и это…
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18 час.
Eduard
Пришлось правда в пах ему дать!
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17 час.
alik3456 Джексон
А сколько в америке Хохлов? Ещё Канада припасла. Если вместе с индейцами и мигрантами взбунтуются , Что будет Трамп делать?
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15 час.
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