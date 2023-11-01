Бои у Клещеевки: артиллерия Армии России накрывает позиции врага (ВИДЕО)

Артиллерия Армии России накрывает позиции врага в ходе продолжающихся боёв у Клещеевки. Расчеты, корректируемые операторами БПЛА, наносят точные удары по укреплениям и позициям боевиков ВСУ на артемовском направлении.
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