Исполнительный директор Coin Center Джерри Брито планирует покинуть организацию в конце года

Coin Center занимался несколькими вопросами в Вашингтоне. Организация ведет судебную тяжбу с Налоговой службой США с 2022 года по поводу требования о налоговой отчетности криптовалют, которое означало бы, что физические лица и предприятия, получающие 10 000 долларов или более в криптовалюте, должны были бы сообщать правительству личную информацию.