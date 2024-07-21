Corriere dello Sport: Кварацхелия готов подписать долгосрочный контракт с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия планирует подписать новый контракт с неаполитанским клубом. Как сообщает Corriere dello Sport, Кварацхелия остался под впечатлением от нового главного тренера неаполитанской команды Антонио Конте и очень хочет начать работать с опытным специалистом.