Во Франции задержаны подозреваемые в нападении на консульство России в Марселе

Утром 24 февраля на территории дипмиссии прогремел взрыв, пострадавших нет.Вечером 24 февраля французская полиция задержали двух человек, подозреваемых в нападении на консульство России в Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники среди силовиков.