Стало известно о стоке 100 тыс. автомобилей Lada

У АВТОВАЗа скопилось 100 тыс. новых автомобилей, рассказал президент компании Максим Соколов. Он уточнил, что сейчас на складах дилеров и производителей скопилось больше полумиллиона машин, а запасы самого концерна приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч.