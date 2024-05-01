Полицейские из Самарской области совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали для воспитанников подшефного детского дома экскурсию в Волгоград

Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали для ребят из подшефного детского дома поездку в Волгоград.
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