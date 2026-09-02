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Сын Артеты входит в 0,1% людей из-за своей особенности: он играет за молодежку «Арсенала»

Сын Артеты входит в 0,1% людей из-за своей особенности: он играет за молодежку «Арсенала»

Знакомимся с Артетой-младшим.Этим летом «Арсенал» лишился сразу двух Габриэлей: Габи Жезус перебрался в «Барселону», а Габи Мартинелли вот-вот подпишет контракт с «Аль-Хилялем».

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