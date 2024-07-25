Спрос на пляжный отдых в Китае и Гонконге этим летом вырос в разы

Спрос на морские курорты и экскурсионные направления Китая и Гонконга этим летом бьет рекорды. Суммарное число бронирований с датами заезда с июня по август в отелях этих направлений выросло более чем в два раза относительно прошлого года, при этом курортные направления показывают рост в три раза.
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