Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. Об этом сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. Об этом сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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