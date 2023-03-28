RT Russia

11 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    Не МОК сделал шаг тебе на встречу, господин Кафельников, а ты склонил перед ним голову и готовишься капитулировать (п...Кафельников: МОК ...
  • Fedotova Fedotova
    Ну да ну да. Закончится ещё бОльшим благоденствием чиновничей своры, а в казённую сферу сокращений попадёт бесплатная...РБК: Минфин высту...
  • Walery
    Помнится Рогозин успешно боролся с "кротами" в Роскосмосе, при нем перестали падать Протоны. Теперь вновь вредительст...Спускаемый аппара...

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. Об этом сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх