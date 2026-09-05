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Мировое обозрение

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Исламская НАТО, или Новые альянсы перекраивают геополитическую карту

Исламская НАТО, или Новые альянсы перекраивают геополитическую карту

В последний день августа в Стамбуле состоялось первое заседание Стратегического политического и оборонного комитета «Мекканского оборонного альянса», которое перевело этот проект из плоскости деклараций в практическую плоскость.

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