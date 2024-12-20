Путин провёл Прямую линию победителя «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – так в ходе своей «Прямой линии» с народом и СМИ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как его изменили без малого три года СВО.
Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
То
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16 час.
Валерий Светлый
По мне, так и Эрдоган, и Израиль достойны хорошей бомбежки, извините, трепки. Израиль садистски расстреливает мирную Сирию, без боя потерявшую власть, Эрдоган мечтает о халифате на костях Асада...Жаль, ООН деградировала. Можно было ввести ооновский контингент против террористов...А Россия в Сирии все-таки получила прокол. Ведь мы столько в нее вложили...
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10 час.
Валентина Бунина
Быстро Эрдоган забыл, что его самого собирались убрать!
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6 час.
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