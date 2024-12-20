☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    А почему автор считает, что уход Путина означает развал России?Неадекват усилива...
  • Семен Демин
    Зеленский - это просто ничтожество!«Сильнее опозорит...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    "Орешник" это только цветочки, наши ребята этим не ограничатся, изобретут что-нибудь ещё, чтобы эти твари не лезли на...Сильнодействующий...

Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану

Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану

  Путин провёл Прямую линию победителя «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – так в ходе своей «Прямой линии» с народом и СМИ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как его изменили без малого три года СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
То
Ответить
16 час.
Валерий Светлый
По мне, так и Эрдоган, и Израиль достойны хорошей бомбежки, извините, трепки. Израиль садистски расстреливает мирную Сирию, без боя потерявшую власть, Эрдоган мечтает о халифате на костях Асада...Жаль, ООН деградировала. Можно было ввести ооновский контингент против террористов...А Россия в Сирии все-таки получила прокол. Ведь мы столько в нее вложили...
Ответить
10 час.
Валентина Бунина
Быстро Эрдоган забыл, что его самого собирались убрать!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх