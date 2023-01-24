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Эксперты «Общественного контроля» назвали марки сосисок с сухожилиями, кожей и кровью в составе

Эксперты «Общественного контроля» назвали марки сосисок с сухожилиями, кожей и кровью в составе

Петербургская общественная организация «Общественный контроль» провела проверку качества сосисок популярных марок, в маркировке которых указан ГОСТ 23670-2019 (изделия колбасные вареные мясные, в них входят колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки).

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