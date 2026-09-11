В южном городе мужчина неожиданно вонзил знакомому нож в шею. Агрессор напал на оппонента около жилых домов

В южном городе мужчина неожиданно вонзил знакомому нож в шею. Агрессор напал на оппонента около жилых домовПервомайский районный суд Ростова-на-Дону приговорил 44-летнего местного жителя к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.
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