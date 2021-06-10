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Газовая победа, которая хуже поражения

Газовая победа, которая хуже поражения

Русофобы сожалеют, что Америка отступилась от Северного потока, разрешив России достроить его. Думаю, это хитрый гамбит.

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Владимир Акулов
А если не можем сделать высокотехнологичные товары лучше немцев, японцев и китайцев... Товары которых к тому же и ДЕШЕВЛЕ...Что остается? Надо продавать , что есть.
Александр Лисовский
Почему белорусы смогли , а мы не можем ? Может стоит раскулачить нашу крупную буржуазию , а средства отдать науке и новым технологиям. Тем более , что уже несколько лет назад учёные - экономисты РАН подали в Совмин свои выводы , где было точно доказано , что эти действующие и зарытые трубы никогда не окупятся . Всё это надо нашим олигархам для получения зелёных бумажек и их перевода на Запад . Ведь продавали они газ в прошлом году, несколько месяцев , по 40 долларов на голландском хабе , что было ниже его себестоимости.
Тим Греков
Хреновому танцору яйца мешают. Вот почему то при Сталине вопрос так не стоял и мы были самодостаточны, строили заводы, фабрики, производили почти все что можно сами.

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