В Кемерове автомобиль врезался в супермаркет

В результате происшествия никто не пострадал.Вчера в 7:50 утра в Кемерове на улице Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Chery покинул проезжую часть и врезался в витрину продуктового супермаркета, разбив ее вдребезги.