Царьград

5 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Кемерове автомобиль врезался в супермаркет

В Кемерове автомобиль врезался в супермаркет

В результате происшествия никто не пострадал.Вчера в 7:50 утра в Кемерове на улице Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Chery покинул проезжую часть и врезался в витрину продуктового супермаркета, разбив ее вдребезги.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх