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Fox News: комитет Палаты представителей США запросил у крупнейших американских банков финансовые счета семьи президента Байдена

Fox News: комитет Палаты представителей США запросил у крупнейших американских банков финансовые счета семьи президента Байдена

Комитет нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов запросил у крупнейших банков страны финансовые счета семьи действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

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