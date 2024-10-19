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Вести Севастополь

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Севастополь на первом Всероссийском Форуме молодежных избирательных комиссий

Севастополь принимает участие в первом Всероссийском форуме молодежных избирательных комиссий.С 18 по 19 октября в образовательном центре «Сириус» проходит I Форум молодежных избирательных комиссий (МИК), в котором принимает участие делегация из Севастополя.

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