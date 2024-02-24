Если у петрозаводчан течет крыша, то это проблема самих петрозаводчан

Управляющие компании не торопятся на помощь горожанам Текст, фото: Елена Малишевская Жители Петрозаводска хорошо знают: если коммунальная проблема случилась в выходной день, то, скорее всего, никто на помощь не придет.
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