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Торторелла после 10-го подряд поражения «Филадельфии»: «Не собираюсь критиковать команду. Горжусь тем, как сыграли ребята»

Джон Торторелла воздержался от критики после 10-го подряд поражения «Филадельфии». «Флайерс» проиграли «Айлендерс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

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