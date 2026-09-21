Людмила Самсонова поднялась на 37-е место в обновленном рейтинге WTA после полуфинала в Гвадалахаре

Российская теннисистка Людмила Самсонова улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись с 50-го на 37-е место.
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