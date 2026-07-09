Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 424 подписчика

Иран ударил по системам ПВО США в Кувейте и Бахрейне

Иран ударил по системам ПВО США в Кувейте и Бахрейне

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам противовоздушной обороны Patriot в Кувейте, хранилищам топлива армии США в Бахрейне, а также по спутниковой антенне (пункту раннего предупреждения) в Катаре, сообщает пресс-служба армии Исламской Республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии