Иран ударил по системам ПВО США в Кувейте и Бахрейне

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам противовоздушной обороны Patriot в Кувейте, хранилищам топлива армии США в Бахрейне, а также по спутниковой антенне (пункту раннего предупреждения) в Катаре, сообщает пресс-служба армии Исламской Республики.