Байдена уличили в желании повысить цены на энергию с помощью санкций

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что новые санкции против российского энергосектора, введенные действующим президентом США Джо Байденом, приведут к всеобщему росту цен на энергию.
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