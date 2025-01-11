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Байдена уличили в желании повысить цены на энергию с помощью санкций

Байдена уличили в желании повысить цены на энергию с помощью санкций

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что новые санкции против российского энергосектора, введенные действующим президентом США Джо Байденом, приведут к всеобщему росту цен на энергию.

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