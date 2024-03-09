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Студента МГУ арестовали за укронацистский лозунг в названии сети Wi-Fi

Студента МГУ арестовали за укронацистский лозунг в названии сети Wi-Fi

Никулинский суд Москвы арестовал на десять суток 22-летнего Олега Тарасова, студента Московского государственного университета им.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
А еще надо бы проверить ректорат МГУ. Если этого студента сразу не отчислили, значит в руководстве МГУ есть персоны, которые вполне себе не против такой свободы слова.. Я сам - за свободу слова, но только в пределах, разрешенных Законом. Хотя в России преследуют даже за то, что Законом не запрещено. Но в данном случае - явное нарушение Закона - и ректор МГУ молчит....
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