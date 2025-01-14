Эксперт Попов перечислил три ключевые опасности для водителей в гололед

Такие погодные условия — всегда риск В гололед автомобилистов подстерегает 3 ключевых опасности: попадание в занос, боковой снос передней оси на поворотах при резком маневрировании и блокировка колес, отметил автоэксперт Дмитрий Попов.
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