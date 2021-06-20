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Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на полуострове из-за подтоплений столько воды, «что власти даже не знают, что с ней делать».

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