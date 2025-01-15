Сельхозярмарка пройдет в Конаеве 18 января

Ярмарка сельскохозяйственных товаропроизводителей Алматинской области пройдет в Конаеве в субботу. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, ярмарка пройдет 18 января текущего года по адресу: улица Жамбыла, 8 Б, на рынке «Айша Сити».
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