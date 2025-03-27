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Война с Россией неизбежна? Выбрав путь в никуда, Польша трясется от страха

Война с Россией неизбежна? Выбрав путь в никуда, Польша трясется от страха

Так твердят видные польские политики, публицисты, военные. Война, конечно же, с Россией. Одни говорят, что у нас всего два-три года, другие, кто настроен более "оптимистически", успокаивают, что у нас есть еще лет пять-десять.

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