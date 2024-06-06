Генерал назвал главную угрозу польской армии. И это не Россия

Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш в конце мая сообщил в Сейме, что на данный момент польская армия насчитывает 198 тысяч военнослужащих, в том числе 140 тысяч профессиональных военных и 35 тысяч бойцов Территориальной обороны.