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Генерал назвал главную угрозу польской армии. И это не Россия

Генерал назвал главную угрозу польской армии. И это не Россия

Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш в конце мая сообщил в Сейме, что на данный момент польская армия насчитывает 198 тысяч военнослужащих, в том числе 140 тысяч профессиональных военных и 35 тысяч бойцов Территориальной обороны.

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