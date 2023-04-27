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Лидер ДНР Пушилин: власти Украины не способны вести переговоры и отвечать за свои слова

Лидер ДНР Пушилин: власти Украины не способны вести переговоры и отвечать за свои слова

Украинские власти не способны вести переговоры и отвечать за свои слова. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Денис Пушилин, врио руководителя Донецкой Народной Республики.

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