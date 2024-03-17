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Кейн отправится в сборную Англии, несмотря на полученную травму

Кейн отправится в сборную Англии, несмотря на полученную травму

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отправится в расположение сборной Англии по футболу. Игрок пройдёт дополнительное обследование в Англии, по итогам которого станет известно о его участии в играх национальной команды.

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