Кейн отправится в сборную Англии, несмотря на полученную травму

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отправится в расположение сборной Англии по футболу. Игрок пройдёт дополнительное обследование в Англии, по итогам которого станет известно о его участии в играх национальной команды.
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