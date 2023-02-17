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Что я хотел бы услышать 21 февраля

Что я хотел бы услышать 21 февраля

ГОСУДАРСТВЕННИК Доброе утро, Империя. В следующий вторник Начальник планеты решил выступить с посланием Федеральному Собранию - кстати, это вовсе не сарказм; судя по объему всяких публикаций на Западе, Путина скоро и в ранг небожителя запишут.

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