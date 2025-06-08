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Смоленская Газета

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Елена Ястребова: Важной составляющей подготовки медицинских кадров является создание условий для обучения студентов

Елена Ястребова: Важной составляющей подготовки медицинских кадров является создание условий для обучения студентов

Директор Смоленского базового медицинского колледжа имени К. С. Константиновой Елена Ястребова прокомментировала поручение губернатора Смоленской области Василия Анохина об усилении работы по подготовке медицинских кадров – сотрудников для смоленских учреждений здравоохранения.

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