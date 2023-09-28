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Маммолог Игнатов назвал 3 главных симптома новообразований в груди

Маммолог Игнатов назвал 3 главных симптома новообразований в груди

МОСКВА, 28 сентября, ФедералПресс. Локальные уплотнения в груди, выделения из сосков, а также болезненные ощущения могут указывать на наличие новообразований молочных желез, заявил кандидат медицинских наук, окнолог-маммолог клиники «Атлас» Максим Игнатов.

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