Маммолог Игнатов назвал 3 главных симптома новообразований в груди

МОСКВА, 28 сентября, ФедералПресс. Локальные уплотнения в груди, выделения из сосков, а также болезненные ощущения могут указывать на наличие новообразований молочных желез, заявил кандидат медицинских наук, окнолог-маммолог клиники «Атлас» Максим Игнатов.