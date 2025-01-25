Рывок в развитии: Казахстан может стать первой в Центральной Азии страной, обладающей атомной энергетикой

Раскольников

Не ведитесь на эту чушь. Токаев во всеуслышание заявил, что АЭС будет строить какой-то там консорциум, что невозможно в принципе. АЭС строят или США, или Франция, или Китай, или только Россия. Нигде и никогда не было такого понятия "консорциум".Значит атомной энергетики в Казахстане не будет никогда. .. ну и ладно... И кстати, отмечу походу, что не центральная Азия и не передняя, это место на карте всегда называлось Средней Азией. Всем добра.