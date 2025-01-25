Казахстан делает важный шаг, который может обеспечить Астане лидирующие позиции в Центральной Азии. Речь идет о проекте строительства в стране первой полноценной АЭС, реализация которого начнется уже в текущем году.
Рывок в развитии: Казахстан может стать первой в Центральной Азии страной, обладающей атомной энергетикой
Комментарии
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Раскольников
Не ведитесь на эту чушь. Токаев во всеуслышание заявил, что АЭС будет строить какой-то там консорциум, что невозможно в принципе. АЭС строят или США, или Франция, или Китай, или только Россия. Нигде и никогда не было такого понятия "консорциум".Значит атомной энергетики в Казахстане не будет никогда. .. ну и ладно... И кстати, отмечу походу, что не центральная Азия и не передняя, это место на карте всегда называлось Средней Азией. Всем добра.
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18 час.
mullonen
Каж-ся, первым государством в С.А. будет не Казахстан, а Узбекистан.
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17 час.
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