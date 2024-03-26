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Продюсер Шпигальских заявила, что артисты боятся выступать после теракта

Продюсер Шпигальских заявила, что артисты боятся выступать после теракта

Глава агентства "Артистика" Ольга Шпигальских заявила, что некоторые артисты боятся выступать на массовых мероприятиях после теракта в "Крокус Сити Холле", поэтому отменяют или переносят запланированные концерты.

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