Продюсер Шпигальских заявила, что артисты боятся выступать после теракта

Глава агентства "Артистика" Ольга Шпигальских заявила, что некоторые артисты боятся выступать на массовых мероприятиях после теракта в "Крокус Сити Холле", поэтому отменяют или переносят запланированные концерты.
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