Ривалдо поделился мнением о претендентах на « Золотой мяч ». – Вы выиграли «Золотой мяч» в 1999-м. Кому бы вручили эту награду в этом году? – Сейчас отличные шансы у Ламина Ямаля : он выиграл чемпионат мира со сборной Испании и очень ярко играет за «Барселону».