Фигуристка Валиева рассказала о реакции на ее номер под песню из «Слова пацана»

Известная фигуристка Камила Валиева рассказала о реакции публики после того, как она представила показательный номер под песню «Пыяла» группы «Аигел» из сериала «Слово пацана» на чемпионате России 2024 года.
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