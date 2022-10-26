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Россия начинает учения сил ядерного сдерживания: как отнеслись к этому другие?

Россия начинает учения сил ядерного сдерживания: как отнеслись к этому другие?

Известно, что в период с 26 по 29 октября ожидаются первые тренировочные шаги - произведут пуски межконтинентальных баллистических ракет с космодрома Плесецк, а также с подводной лодки из акватории Кольского полуострова на ракетный полигон Кура.

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